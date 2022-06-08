Олімпійські комітети Європи відсторонили Росію і Білорусь від участі в 51-й Генеральній Асамблеї
Росію та Білорусь відсторонили Росію від участі в 51-й Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України з посиланням на Генерального секретаря Європейських Олімпійських Комітетів Раффаеле Паньоцці.
"Генеральний секретар Європейських Олімпійських Комітетів Раффаеле Паньоцці повідомив президентів Національних олімпійських комітетів про те, що представники НОК росії та білорусі відсторонені від участі в 51-й Генеральній Асемблеї ЄОК. Таке рішення прийняв Виконавчий комітет ЄОК", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що сесія 51-ї Генеральної Асамблеї ЄОК відбудеться 10-11 червня в Північній Македонії.
- Нагадаємо, понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії.Крім того, Союз міст Балтії виключив зі свого складу Санкт-Петербург та російське місто Гатчин, натомість прийняв до союзу українське місто Вівнянськ (Львівщина).
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