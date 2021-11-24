Омбудсман: В ОРДО поширюється сказ, вакцин не вистачає

Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.



За даними уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, до лікарень на окупованій Донеччині звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, щоб отримати екстрені щеплення.



"У зв’язку з масовістю випадків в лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - йдеться в повідомленні.



Денісова звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.

Нагадаємо, 6 жовтня омбудсман Денісова заявила, що адміністрації в'язниць на окупованих територіях вимагають у в'язнів гроші, утримують в нелюдських умовах, не лікують їх і не віддають їм медикаменти, які передають близькі.

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