Омбудсман: В ОРДО поширюється сказ, вакцин не вистачає
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованій території Донецької області поширюється сказ, окупаційна адмінстрація не забезпечує лікарні препаратами для вакцинації людей задля профілактики хвороби
Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.
За даними уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, до лікарень на окупованій Донеччині звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, щоб отримати екстрені щеплення.
"У зв’язку з масовістю випадків в лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - йдеться в повідомленні.
Денісова звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.
- Нагадаємо, 6 жовтня омбудсман Денісова заявила, що адміністрації в'язниць на окупованих територіях вимагають у в'язнів гроші, утримують в нелюдських умовах, не лікують їх і не віддають їм медикаменти, які передають близькі.
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