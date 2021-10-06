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Головна війна з Росією У в'язнів в ОРДЛО вимагають гроші, не передають їм ліки, утримують у приміщеннях без вікон, дверей, води і опалення, - Денісова

У в'язнів в ОРДЛО вимагають гроші, не передають їм ліки, утримують у приміщеннях без вікон, дверей, води і опалення, - Денісова

6 жовтня, 2021 середа
19:10

Адміністрації в'язниць на окупованих територіях вимагають у в'язнів гроші, утримують в нелюдських умовах, не лікують їх і не віддають їм медикаменти, які передають близькі

Про це повідомила у Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в'язнів з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати. Ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання, - там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація. В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи. До того ж ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною. Багато хто з в'язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією. Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму", - розповіла Денісова.

Омбудсмен наголосила, що зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

"Звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт щодо проведення Моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги. Також прошу представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян", - додала Денісова.

 
  • Нагадаємо, раніше радниця голови української делегації у ТКГ Гайде Різаєва повідомила, що на окупованій Донеччині, в колонії вбили трьох громадян України.
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Людмила Денісова
окуповані території
в'язниці
ОРДЛО
ув'язнені
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