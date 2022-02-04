Онкохворим в першу чергу варто вакцинуватися від COVID-19, - онкохірург
Онкохворі повинні вакцинуватись від коронавірусної інфекції у першу чергу
Про це повідомив завідувач відділенням медичної статистики Прикарпатського клінічного онкологічного центру, онкохірург Павло Семенів, під час брифінгу в Івано-Франківську щодо вакцинації та поширення коронавірусної хвороби.
"Фактично кожний день звучать дзвінки, чи можна онкологічним хворим щепитися (від COVID-19 - ред.) Однозначно. Онкологія – це є група ризику, й онкохворі повинні вакцинуватись у першу чергу", - сказав Семенів.
Він уточнив, що в області на обліку Прикарпатського онкоцентру перебувають близько 32 тис. людей.
Нині для обстеження та контрольних оглядів у Прикарпатському онкоцентрі пацієнти мають представити не лише скерування сімейного лікаря, а ще й тест на наявність коронавірусної інфекції.
- Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік.
- Крім того, у Кропивницькому припинили роботу два центри масової вакцинації від COVID-19 через низьку явку містян для щеплень.
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