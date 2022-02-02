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Уряд ухвалив план COVID-вакцинації на 2022 рік

2 лютого, 2022 середа
17:25
Коронавірус пункт масової вакцинації

Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це  гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX. Серед важливого і те, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік" - сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначено, що національний план вакцинації передбачає, що загальна стратегія вакцинації проти COVID-19 буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози. Додатково впродовж 2022 року планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Відповідно до кінця 2022 року обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику.  

Крім того, державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування. 

Як відомо, у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік. 

  • Нагадаємо, що усі вакцини, які зараз є в країні, зокрема CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – безпечні.
  • Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що в закладеному бюджеті не вистачить коштів на виплату громадянам 500 грн за бустерну дозу вакцини проти COVID-19 у рамках програми "єПідтримка".

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