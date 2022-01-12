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Онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму: “Переговори Захід vs Росія: чи вдасться зупинити новий напад Кремля?". НАЖИВО
Нова дискусія КБФ присвячена питанню безпеки на російсько-українському кордоні та ситуації на пострадянському просторі
- Росія продовжує нарощувати сили біля кордонів України.
- У Казахстан введено російських солдат.
- 10 січня відбудуться переговори Америки і Росії.
- 12 січня - засідання Ради НАТО – Росія.
- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Москви?
- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
Про це в новій дискусії Київського Безпекового Форуму.
Учасники:
- Арсеній Яценюк, двічі прем’єр-міністр України;
- Посол Александр Вершбоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО;
- Посол Джон Гербст, директор Центру Євразії Атлантичної Ради.
- Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.
- Мелінда Гарінґ, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради;
- Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму;
Аналіз та оцінки від політиків та експертів з Вашингтона, Берліна і Києва.
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