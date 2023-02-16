Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 15 лютого, о 20.00 за київським часом, як і передбачалося, розпочався онлайн-референдум про незалежність п'яти регіонів Росії: Калінінград, Інгрія (Санкт-Петербург), Кубань, Сибір та Урал. Цей референдум завершується 28 лютого. Я думаю, що на початку березня ініціативна група і відповідні медіа підіб'ють підсумки цього референдуму. Ми побачимо, скільки людей взяли участь у голосуванні, які реагування були на референдум і як представники цих регіонів проголосували. Зазначу, що цей онлайн-референдум проходить за тими нормами та правилами, які відповідають російському законодавству. Росія одна з держав у світі, яка дозволяє проведення онлайн-референдумів, тому ми та ініціативна група, представники Форуму вільних народів Росії використовуємо цей майданчик, щоб врешті-решт надати можливість всім регіонам, поки почали з п'яти, висловити свою думку стосовно того, чи мають право вони жити незалежно від Москви, опікуватися своїми ресурсами, встановлювати свою владу і витрачати кошти зі своїх надр на власну користь. За два тижні подивимося на результати", - розповів народний депутат.

Олег Дунда додав, що розробники цієї платформи вже розказують, що багато людей заходили проголосувати з території РФ, не використовуючи VPN (мережа, яка забезпечує шифрування трафіку - ред.), тому що розроблений інструмент для прямого входження на платформу, але багато було голосувань і через VPN.

"Відносно ініціаторів, то цей процес почався не вчора. Вже з весни 2022 року діє Форум вільних народів Росії, останні пів року напрацьовувалися практичні рекомендації щодо подальших дій та втілення ідей, які виробилися на засіданнях Форуму. І як один з варіантів восени була запропонована така платформа онлайн-голосування. Представники цих регіонів звернулися щодо проведення такого референдуму. Саме ті, хто це ініціював і будуть оприлюднювати результати голосування онлайн-референдуму", - зауважив Дунда.