Онлайн-референдум про незалежність п'яти регіонів Росії триватиме до 28 лютого, - нардеп Дунда
Олег Дунда, народний депутат України, зазначив, що цей майданчик надасть можливість регіонам РФ висловити свою думку стосовно того, чи мають вони право жити незалежно від Москви
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 15 лютого, о 20.00 за київським часом, як і передбачалося, розпочався онлайн-референдум про незалежність п'яти регіонів Росії: Калінінград, Інгрія (Санкт-Петербург), Кубань, Сибір та Урал. Цей референдум завершується 28 лютого. Я думаю, що на початку березня ініціативна група і відповідні медіа підіб'ють підсумки цього референдуму. Ми побачимо, скільки людей взяли участь у голосуванні, які реагування були на референдум і як представники цих регіонів проголосували. Зазначу, що цей онлайн-референдум проходить за тими нормами та правилами, які відповідають російському законодавству. Росія одна з держав у світі, яка дозволяє проведення онлайн-референдумів, тому ми та ініціативна група, представники Форуму вільних народів Росії використовуємо цей майданчик, щоб врешті-решт надати можливість всім регіонам, поки почали з п'яти, висловити свою думку стосовно того, чи мають право вони жити незалежно від Москви, опікуватися своїми ресурсами, встановлювати свою владу і витрачати кошти зі своїх надр на власну користь. За два тижні подивимося на результати", - розповів народний депутат.
Олег Дунда додав, що розробники цієї платформи вже розказують, що багато людей заходили проголосувати з території РФ, не використовуючи VPN (мережа, яка забезпечує шифрування трафіку - ред.), тому що розроблений інструмент для прямого входження на платформу, але багато було голосувань і через VPN.
"Відносно ініціаторів, то цей процес почався не вчора. Вже з весни 2022 року діє Форум вільних народів Росії, останні пів року напрацьовувалися практичні рекомендації щодо подальших дій та втілення ідей, які виробилися на засіданнях Форуму. І як один з варіантів восени була запропонована така платформа онлайн-голосування. Представники цих регіонів звернулися щодо проведення такого референдуму. Саме ті, хто це ініціював і будуть оприлюднювати результати голосування онлайн-референдуму", - зауважив Дунда.
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