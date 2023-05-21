Відео переможного виступу оприлюднив Національний олімпійський комітет у telegram.

На ЧЄ у Баку (Азербайджан) Вікторія Онопрієнко набрала за виступ з обручем у фіналі 33,250 бала та виграла золоту медаль. Срібло отримала Аді Ася Кац з Ізраїлю (32,600), бронзу - Боряна Калейн з Болгарії (32,250).

Золото Онопрієнко стало для збірної України першим в індивідуальних змаганнях на чемпіонатах Європи з 2005 року, коли у вправах зі стрічкою перемогла Наталія Годунко.

Для Онопрієнко ця нагорода виявилася другою на ЧЄ у Баку. 20 травня вона та Поліна Каріка, Поліна Городнича, а також наша збірна у групових вправах - Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва та Єлизавета Азза - здобули срібло у командних змаганнях.

ЧЄ з художньої гімнастики

Баку, Азербайджан

21 травня

Обруч

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 33,250 бала

2. Аді Ася Катц (Ізраїль) - 32,600

3. Боряна Калейн (Болгарія) - 32,250