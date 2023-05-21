Онопрієнко принесла Україні перше за 18 років індивідуальне золото ЧЄ з художньої гімнастики
Українка Вікторія Онопрієнко стала чемпіонкою Європи з художньої гімнастики у вправах з обручем
Відео переможного виступу оприлюднив Національний олімпійський комітет у telegram.
На ЧЄ у Баку (Азербайджан) Вікторія Онопрієнко набрала за виступ з обручем у фіналі 33,250 бала та виграла золоту медаль. Срібло отримала Аді Ася Кац з Ізраїлю (32,600), бронзу - Боряна Калейн з Болгарії (32,250).
Золото Онопрієнко стало для збірної України першим в індивідуальних змаганнях на чемпіонатах Європи з 2005 року, коли у вправах зі стрічкою перемогла Наталія Годунко.
Для Онопрієнко ця нагорода виявилася другою на ЧЄ у Баку. 20 травня вона та Поліна Каріка, Поліна Городнича, а також наша збірна у групових вправах - Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва та Єлизавета Азза - здобули срібло у командних змаганнях.
ЧЄ з художньої гімнастики
Баку, Азербайджан
21 травня
Обруч
1. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 33,250 бала
2. Аді Ася Катц (Ізраїль) - 32,600
3. Боряна Калейн (Болгарія) - 32,250
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе