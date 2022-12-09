Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці
З п'ятниці, 9 грудня, ДТЕК запроваджує в Києві нові графіки стабілізаційних відключень
Про це повідомили на офіційній сторінці ДТЕК Київські електромережі на фейсбуці.
Зазначають, що нові графіки стабілізаційних відключень складені з урахуванням поточної ситуації в електросистемі після останніх обстрілів. Відтепер графіки складатимуться з трьох категорії:
- Світло є - білий колір на графіку. Це періоди, у які ДТЕК гарантує наявність світла.
- Світла немає - сірий колір на графіку. Це періоди, у які гарантовано будуть відбуватися відключення енергії для збалансування енергосистеми.
- Можливі відключення - світло-сірий колір на графіку. Це періоди, у які можуть бути застосовані відключення світла, за умови збільшення дисбалансу в енергосистемі. У ці періоди ДТЕК рекомендує знизити споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.
Упродовж наступних кількох днів оновлені графіки застосовуватимуться в оновленому режимі.
"Важливо пам’ятати. Після того, як з’явилось світло з’явилося після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках", - наголосили в ДТЕК.
З новими графіками відключень у столиці можна ознайомитися за посиланням.
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