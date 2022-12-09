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Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці

9 грудня, 2022 п'ятниця
21:27
Суспільство світло

З п'ятниці, 9 грудня, ДТЕК запроваджує в Києві нові графіки стабілізаційних відключень

Про це повідомили на офіційній сторінці ДТЕК Київські електромережі на фейсбуці.

Зазначають, що нові графіки стабілізаційних відключень складені з урахуванням поточної ситуації в електросистемі після останніх обстрілів. Відтепер графіки складатимуться з трьох категорії:

  • Світло є - білий колір на графіку. Це періоди, у які ДТЕК гарантує наявність світла.
  • Світла немає - сірий колір на графіку. Це періоди, у які гарантовано будуть відбуватися відключення енергії для збалансування енергосистеми.
  • Можливі відключення - світло-сірий колір на графіку. Це періоди, у які можуть бути застосовані відключення світла, за умови збільшення дисбалансу в енергосистемі. У ці періоди ДТЕК рекомендує знизити споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Упродовж наступних кількох днів оновлені графіки застосовуватимуться в оновленому режимі.

"Важливо пам’ятати. Після того, як з’явилось світло з’явилося після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках", - наголосили в ДТЕК.

З новими графіками відключень у столиці можна ознайомитися за посиланням.

  • В Укренерго сьогодні, 9 грудня, повідомили, що з 10 жовтня Росія випустила по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і дронів.
  • Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано".
  • Також в Укренерго заявили, що дефіцит в енергосистемі існуватиме впродовж зими.

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