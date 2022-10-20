ООН допоможе Україні засобами для розмінування
Представники Управління ООН з обслуговування проєктів допоможуть 20 командам ДСНС та Державної спецслужби транспорту засобами для розмінування
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції в телеграмі.
У повідомленні йдеться, що спецслужби отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, Це спорядження допоможе українським піротехнікам у розміновуванні українських територій.
Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).
Міністерство реінтеграції зазначає, що в Україні ЮНОПС активно підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо.
- 20 жовтня стало відомо, що Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.
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