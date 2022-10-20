ООН допоможе Україні засобами для розмінування

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції в телеграмі.

У повідомленні йдеться, що спецслужби отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, Це спорядження допоможе українським піротехнікам у розміновуванні українських територій.

Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Міністерство реінтеграції зазначає, що в Україні ЮНОПС активно підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо.

20 жовтня стало відомо, що Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.

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