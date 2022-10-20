ЄС виділить €175 млн на пункти обігріву та допомогу українцям у зимовий час

Про це під час візиту до Києва в середу, 19 жовтня, оголосив єврокомісар з кризового регулювання Янез Ленарчич, інформує пресслужба Єврокомісії.

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні виклики, і ми повинні бути готовими до них. Коштом наших програм rescEU тимчасовий притулок буде негайно розгорнуто в трьох різних регіонах України: Рівненській та Харківській області, а також Бучанському районі Київщини", - розповів Ленарчич.

ЄС допоможе виділить 62,3 мільйона євро для підготовки пунктів тимчасового розміщення та забезпечення їх усім необхідним. 500 пунктів будуть розміщені в Рівненській області, 550 – у Бучанському районі й 600 – в Харківській області. Кожен пункт може прийняти до п'яти осіб і повністю обладнаний ліжками та обігрівачами.

З урахуванням прихистку, що буде розміщений у Румунії, у разі надзвичайної ситуації цією інфраструктурою зможуть скористатися 46 тисяч людей.

З анонсованих 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги більшість (150 мільйонів) буде виділено на допомогу в Україні, а решту – для Молдови.

Кошти передусім будуть спрямовані на забезпечення людей житлом, придатним для проживання взимку, а також навчання з питань надзвичайних ситуацій, охорону здоров'я та допомогу у сфері захисту.

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