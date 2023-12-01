ООН назвала припинення перемир'я "кошмаром" для жителів Гази

Про це повідомляє BBC.

Рано вранці в п'ятницю, 1 грудня, закінчився термін тимчасового припинення вогню між двома сторонами - обидві звинувачують одна одну у відновленні бойових дій.

Відтоді міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило про загибель понад 100 людей.

Представник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер заявив в інтерв'ю, що нові зіткнення є "катастрофічними для населення Гази".

"За 50-100 метрів звідси стався удар. Там стоять машини швидкої допомоги, я бачу клуби диму", - зазначив він перебуваючи біля лікарні в Хан-Юнісі на півдні Гази.

За словами Елдера, лікарня Насера, яку він назвав найбільшою серед наявних у Газі, "дико переповнена дітьми та людьми з воєнними ранами, які одужують після останнього нападу".

Він зауважив, що багато сімей тижнями спали в лікарні на матрацах.

"Ця лікарня не може впоратися з напливом поранених з поля бою, з великою кількістю дітей з опіками, з цими жахливими осколковими пораненнями".

Інші гуманітарні організації ООН описують подібні умови в інших лікарнях Гази.

У п'ятницю вранці ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС відкрив вогонь по Ізраїлю, порушивши умови тимчасової угоди про припинення вогню, що призвело до відновлення бойових дій.

Речник ЦАХАЛу зазначив, що ХАМАС також порушив угоду про заручників, не звільнивши всіх жінок і дітей, яких він утримував.

Однак ХАМАС звинуватив Ізраїль у відновленні бойових дій, заявивши, що він відмовився "прийняти всі пропозиції щодо звільнення інших заручників".

Зокрема, у п'ятницю вранці Ізраїль завдав повітряних ударів по південній частині Гази, куди на початку війни втекли сотні тисяч людей, рятуючись від боїв на півночі.

Листівки, розкидані ЦАХАЛом, попереджали, що Хан-Юніс є "небезпечною зоною бойових дій", і закликали людей в деяких районах перебиратися в укриття далі на південь.

Водночас ракети, випущені із сектора Гази в бік півдня Ізраїлю, були перехоплені ізраїльською оборонною системою "Залізний купол".