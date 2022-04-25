ООН підтвердила загибель в Україні за час масштабної війни щонайменше 2665 мирних жителів, із яких 195 - діти
Більшість мирних українців загинули від вибухової зброї широкої зони ураження, у тому числі від обстрілів з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетних й авіаударів
Про це йдеться у щоденному зведенні управління Верховного комісара ООН з прав людини.
ООН підтверджує щонайменше 2665 випадків загибелі цивільних осіб та 3053 поранених мирних українців від початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія.
Серед загиблих мирних мешканців – 855 чоловіків, 563 жінки, 59 дівчаток і 69 хлопчиків, а також 67 дітей і 1052 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити, йдеться у звіті.
Серед поранених – 355 чоловіків, 284 жінки, 64 дівчинки і 71 хлопчик, поки що не вдалося встановити стать 161 дитии та 2118 дорослих.
При цьому ООН підкреслює, що йдеться про підтверджені випадки смертей та поранених, реальні цифри значно вищі.
Більшість зафіксованих смертей серед мирного населення – від обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів.
- Нагадаємо, на думку правозахисників, дані ООН про загиблих цивільних в Україні внаслідок російського вторгнення далекі від реальності.
- Росія відкинула пропозицію ООН про Великоднє перемир'я.
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