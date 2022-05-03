ООН планує розгорнути місію з розмінування в Україні, - МВС

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Представники Служби ООН збирають інформацію щодо потреб на місцях, які потребують розмінування.За даними МВС, розмінування потребує територія площею близько 300 000 квадратних кілометрівЗаступник голови ДСНС Дмитро Бондар закликав ООН залучити своїх фахівців з досвідом у Сирії, Іраку та Сомалі, а також поділитися інноваційними методами роботи та новітнім обладнанням.Сторони домовилися скоординувати зусилля в питанні очищення українських територій від залишків російської агресії, залучення представників Служби ООН до підготовки та перепідготовки українських фахівців."Обговорили питання матеріально-технічної допомоги та передали список необхідного новітнього обладнання для українських піротехніків", - йдеться в повідомленні.