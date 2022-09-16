ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі, – CNN
Організація Об'єднаних Націй найближчим часом відправить до деокупованого Ізюму та околиць місію з моніторингу прав людини
Про це інформує CNN із посиланням на власне джерело в ООН.
"Група Управління Верховного комісара ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюма та районів навколо нього якомога швидше. За словами джерела, за цим може послідувати група з розслідування воєнних злочинів", - ідеться у повідомленні.
Видання наголосило, що нині "їх конкретне призначення залишається незрозумілим".
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