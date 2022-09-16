Про це інформує CNN із посиланням на власне джерело в ООН.

"Група Управління Верховного комісара ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюма та районів навколо нього якомога швидше. За словами джерела, за цим може послідувати група з розслідування воєнних злочинів", - ідеться у повідомленні.

Видання наголосило, що нині "їх конкретне призначення залишається незрозумілим".

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.

Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.

Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза.

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

16 вересня президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма засобами допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

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