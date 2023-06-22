ООН внесла Росію у список ганьби за злочини щодо українських дітей
ООН внесла Росію в список ганьби за вбивства українських дітей і використання їх як живого щита
Про це пише Sky News.
Є підтверджені дані, що армія РФ та пов’язані з нею угруповання здійснили вбивство 136 дітей в Україні минулого року, йдеться у звіті Ради Безпеки ООН.
ООН також підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно зі звітом, 91 дитину використовували як живий щит.
Також ООН повідомляє, що ЗСУ вбили 80 дітей, покалічили 175 дітей і здійснили 212 нападів на школи та лікарні.
Проте Збройних сил України немає у світовому списку порушників.
- Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення Росія, за даними Офісу генпрокурора України, вбила близько 500 дітей та покалічила близько тисячі.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
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