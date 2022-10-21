ООН зафіксувала в Україні майже 16 тис. жертв серед цивільних через агресію РФ

Про це повідомила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Фактичні цифри жертв, імовірно, значно вищі, додала вона. Вона також зазначила, що загинули щонайменше 397 дітей.

Дікарло поінформувала членів Радбезу про те, що в останні дні Російська Федерація здійснила низку нападів на населені пункти по всій Україні, "що викликає занепокоєння".

Вона зауважила, що загалом у період з 10 по 18 жовтня внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотників загинуло щонайменше 38 цивільних осіб та 117 отримали поранення.

За її словами, серйозну стурбованість викликає руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів з 10 жовтня стрімкого зростання цін на вугілля, спричиненого цими атаками, мільйони цивільних осіб поставлено "у вкрай скрутне становище", це "навіть може створити умови, небезпечні для життя".

Дікарло нагадала, що Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні представила цього тижня звіт Генеральній Асамблеї.

"У документі зазначається, що є реальні підстави для висновку про те, що в Україні були скоєні воєнні злочини та порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права", - додала вона.

Дікарло також зазначила, що станом на 19 жовтня загальний обсяг зерна та інших харчових продуктів, експортованих у рамках чорноморської ініціативи досяг майже 8 млн тонн і висловилася за продовження зернової угоди, термін якої збігає 22 листопада.

"Для підтримання продовольчої безпеки в усьому світі критично важливо, щоб ця ініціатива продовжувала діяти й надалі", - сказала вона.

Вона також нагадала, що Генеральна Асамблея визначила російські псевдореферендуми на окупованих територіях як такі, що не мають жодної юридичної сили й не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України.

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