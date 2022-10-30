ООН закликала Ізраїль відмовитись від ядерної зброї

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У повідомленні йдеться, що резолюція спрямована проти Ізраїлю, оскільки це одна з 9 країн, яка володіє ядерною зброєю. Проте зазначається, що держава не визнає її наявність і що Ізраїль єдина країна на Близькому Сході, яка не підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Резолюція закликає Ізраїль "приєднатися до Договору без подальших зволікань, не розробляти, не виробляти, не випробовувати та не використовувати іншим чином ядерну зброю, відмовитися від володіння ядерною зброєю та надати всі свої ядерні об’єкти під контроль МАГАТЕ, як важливий захід зміцнення довіри між усіма державами регіону та як крок до зміцнення миру та безпеки".

Резолюцію подали 19 держав, серед яких: Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Марокко та Об’єднані Арабські Емірати.

П’ятьма країнами, які виступили проти п’ятничної резолюції щодо "ризику розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході", були: Канада, Ізраїль, Мікронезія, Палау та Сполучені Штати. Ще 24 країни утрималися, включаючи членів Європейського Союзу.

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