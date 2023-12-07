ОП формує списки делегацій і ставить "чорні мітки": Геращенко про блокування відряджень опозиційних політиків
Офіс президента формує списки делегацій і ставить "чорні мітки" на опозиційних політиків, блокуючи відрядження за кордон
Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко в етері телеканалу Еспресо.
"Блокуються відрядження опозиціонерок, хоча ми зараз точно не в опозиції. Ми представниці фракції ("Європейська солідарність" - ред.), яка займає державницьку, проукраїнську, проєвропейську та пронатівську позицію. Але у мене, наприклад, з вересня місяця заблоковані всі офіційні відрядження, починаючи від Парламентської асамблеї ОБСЄ, закінчуючи Форумом жіночого лідерства, де я мала виступати, що також є важливими. Те саме відбувається з іншими колегами. Я думаю, що це носить один характер, і ми це чули від "слуг народу" - ОП формує списки делегацій і ставить "чорні мітки"", - повідомила нардепка.
Вона пригадала як народного депутата із фракції "Європейська солідарність", експрезидента України Петра Порошенка прикордонники не випустили за кордон.
"Сьогодні він подав позов до Першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, до прикордонників, які незаконно його невипустили. Також Порошенко подав позов до Кабінету міністрів України, який має бути підконтрольний парламенту. Втім, сьогодні Камбін блокує міжпарламентську діяльність депутатів", - додала Геращенко.
Близько 10 депутатів фракції "Європейська солідарність" готують такі ж позови, зазначила вона.
"Серед іншого, Петро Олексійович подав позов до указу президента, щоб зрозуміти на базі чого все це відбувається. Низка депутатів, близько 10 депутатів нашої фракції готують такі самі позови. Здається, зараз навпаки час об'єднатися та працювати разом", - підкреслила нардепка.
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1 грудня Порошенко заявив, що його не випустили за кордон. Він наголосив, що мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США: "З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому, а без неї нам Росію не перемогти".
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Пізніше в СБУ пояснили, чому прикордонники не пропустили Порошенка за кордон.
"Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.
Зазначалося, що для того, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені", СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".
"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у спецслужбі.
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Згодом очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що експрезидент України Петро Порошенко справді планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном
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