ОП формує списки делегацій і ставить "чорні мітки": Геращенко про блокування відряджень опозиційних політиків

Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко в етері телеканалу Еспресо.

"Блокуються відрядження опозиціонерок, хоча ми зараз точно не в опозиції. Ми представниці фракції ("Європейська солідарність" - ред.), яка займає державницьку, проукраїнську, проєвропейську та пронатівську позицію. Але у мене, наприклад, з вересня місяця заблоковані всі офіційні відрядження, починаючи від Парламентської асамблеї ОБСЄ, закінчуючи Форумом жіночого лідерства, де я мала виступати, що також є важливими. Те саме відбувається з іншими колегами. Я думаю, що це носить один характер, і ми це чули від "слуг народу" - ОП формує списки делегацій і ставить "чорні мітки"", - повідомила нардепка.

Вона пригадала як народного депутата із фракції "Європейська солідарність", експрезидента України Петра Порошенка прикордонники не випустили за кордон.

"Сьогодні він подав позов до Першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, до прикордонників, які незаконно його невипустили. Також Порошенко подав позов до Кабінету міністрів України, який має бути підконтрольний парламенту. Втім, сьогодні Камбін блокує міжпарламентську діяльність депутатів", - додала Геращенко.

Близько 10 депутатів фракції "Європейська солідарність" готують такі ж позови, зазначила вона.

"Серед іншого, Петро Олексійович подав позов до указу президента, щоб зрозуміти на базі чого все це відбувається. Низка депутатів, близько 10 депутатів нашої фракції готують такі самі позови. Здається, зараз навпаки час об'єднатися та працювати разом", - підкреслила нардепка.