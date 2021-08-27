Опалювальний сезон: Нафтогаз закликав виробників тепла прискорити укладення контрактів на постачання газу
НАК "Нафтогаз України" закликав виробників тепла прискорити укладення договорів на постачання газу для стабільного проходження опалювального сезону
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" занепокоєна низькою активністю виробників тепла з укладання трирічних угод на закупівлю природного газу. За останній тиждень перелік таких клієнтів компанії поповнився лише 13 підприємствами", - йдеться у повідомленні.
Відтак, компанія звернулася до теплокомуненерго (ТКЕ) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з власними котельнями з проханням прискорити подання відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу.
За даними пресслужби, станом на 26 серпня трирічні угоди на постачання газу з "Нафтогаз Трейдингом" уклали 493 виробники тепла, або приблизно 45% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу у попередньому опалювальному сезоні. Наразі до "Нафтогаз Трейдингу" звернулося 572 ТКЕ та ОСББ для укладення договору.
"Закликаємо українців, що користуються послугами опалення та централізованого гарячого водопостачання, перевірити наявність у вашого тепловиробника договору на постачання газу. Підписання такої угоди є необхідною умовою для вчасного входження підприємства в опалювальний сезон", - наголосили у пресслужбі.
У компанії також зауважили, що наразі ціна на природний газ на міжнародних ринках продовжує зростати. Спотова ціна газу в Україні більш ніж вдвічі перевищує пропозицію Нафтогазу в межах трирічних контрактів для ТКЕ та ОСББ з власними котельнями.
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