Опалювальний сезон: Нафтогаз закликав виробників тепла прискорити укладення контрактів на постачання газу

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" занепокоєна низькою активністю виробників тепла з укладання трирічних угод на закупівлю природного газу. За останній тиждень перелік таких клієнтів компанії поповнився лише 13 підприємствами", - йдеться у повідомленні.



Відтак, компанія звернулася до теплокомуненерго (ТКЕ) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з власними котельнями з проханням прискорити подання відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу.



За даними пресслужби, станом на 26 серпня трирічні угоди на постачання газу з "Нафтогаз Трейдингом" уклали 493 виробники тепла, або приблизно 45% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу у попередньому опалювальному сезоні. Наразі до "Нафтогаз Трейдингу" звернулося 572 ТКЕ та ОСББ для укладення договору.

"Закликаємо українців, що користуються послугами опалення та централізованого гарячого водопостачання, перевірити наявність у вашого тепловиробника договору на постачання газу. Підписання такої угоди є необхідною умовою для вчасного входження підприємства в опалювальний сезон", - наголосили у пресслужбі.



У компанії також зауважили, що наразі ціна на природний газ на міжнародних ринках продовжує зростати. Спотова ціна газу в Україні більш ніж вдвічі перевищує пропозицію Нафтогазу в межах трирічних контрактів для ТКЕ та ОСББ з власними котельнями.