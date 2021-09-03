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Опалювальний сезон: українські підземні сховища газу заповнені на 60%

3 вересня, 2021 п'ятниця
17:09
Економіка газ

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено понад 18 млрд куб.м - майже 60% від загальної кількості

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, станом на 1 вересня в українських ПСГ накопичено понад 18 млрд куб.м газу - майже 60% від загальної місткостІ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

За словами голови правління НАК Юрія Вітренка, компанія готується до опалювального сезону, зокрема, продовжує імпортувати газ.

"За нашим внутрішнім планом запаси газу мають бути ще більшими", - цитує пресслужба слова Вітренка.

За інформацією пресслужби, наразі в українських ПСГ у режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд куб.м газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

Коментуючи питання про побоювання щодо можливого реекспорту газу, що належить нерезидентам, т.в.о генерального директора Укртрансгазу зазначив, що за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб.м. Всі інші запаси були або реалізовані на українському ринку, або надалі залишаються в ПСГ.

У пресслужбі нагадали, що до початку опалювального сезону Нафтогаз планує накопичити понад 19 млрд куб.м газу в українських ПСГ. Цього обсягу буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови додаткових потреб теплоелектростанцій, що стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

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Нафтогаз
опалювальний сезон
запаси газу
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