Опитування: 91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а військової - лише 65%
Надання Україні гуманітарної допомоги підтримує 91% опитаних громадян Європейського Союзу та лише 65% - схвалюють фінансування військової підтримки
Про це ідеться в результатах опитування Eurobarometer.
"Громадяни ЄС продовжують демонструвати непохитну солідарність з Україною. 91% респондентів погоджуються з наданням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
88% опитаних європейців підтримують приймання людей, які тікають від війни, в ЄС.
Надання грошової підтримки Україні схвалюють 77%, а фінансування ЄС закупівлі та постачання військової техніки в нашої країни - 65%.
Запровадження економічних санкцій проти уряду Росії, компаній і фізичних осіб підтримують 74% опитаних.
Також європейці продовжують виступати за заборону мовлення російських державних ЗМІ - 67%.
"Загалом більшість європейських громадян 56% залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну", - підсумовують соціологи.
- Від 24 лютого 2022 року, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну довіра громадян до президента зросла з 36 до 90%, а до ЗСУ – з 65 до 97%.
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