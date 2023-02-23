Про це ідеться в результатах опитування Eurobarometer.

"Громадяни ЄС продовжують демонструвати непохитну солідарність з Україною. 91% респондентів погоджуються з наданням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

88% опитаних європейців підтримують приймання людей, які тікають від війни, в ЄС.

Надання грошової підтримки Україні схвалюють 77%, а фінансування ЄС закупівлі та постачання військової техніки в нашої країни - 65%.

Запровадження економічних санкцій проти уряду Росії, компаній і фізичних осіб підтримують 74% опитаних.

Також європейці продовжують виступати за заборону мовлення російських державних ЗМІ - 67%.

"Загалом більшість європейських громадян 56% залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну", - підсумовують соціологи.