Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ердоган за результатами першого туру має приблизно 49%, а Кілічдароглу – близько 45%. А якщо брати до уваги, що для перемоги Кілічдароглу треба як мінімум пару мільйонів голосів, то тут відповідь дуже проста. Я думаю, що опозиція спробує і буде битися до останнього; зараз вони змінюють риторику, більше звертаються до молоді, намагаються мобілізувати націоналістичний електорат", - прокоментував директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос зауважив, що та група виборців, яка незадоволена Ердоганом, через ідеологічний мікс опозиції не готова голосувати за Кілічдароглу.

"Сьогодні ми бачимо, що риторика Кілічдароглу стає жорсткішою, обіцяє біженців за рік відправити назад до Сирії. Можливо, такі заяви знайдуть відгук у серцях турецьких націоналістів, які також про це мріють. Однак станом на зараз в Ердогана завдання набагато простіше, ніж у Киличдароглу", - сказав Семиволос.