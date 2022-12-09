Опозиційний до Кадрова блогер, який зник у Швеції, живий і перебуває під захистом поліції, - ЗМІ
Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов, про зникнення якого повідомляли раніше, живий і перебуває під захистом поліції Швеції
Про це інформує "Кавказ. Реалії", з посиланням на прем'єра уряду Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.
Видання зазначає, що Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом поліції Швеції.
У поліції Швеції, як і раніше, не коментують дані щодо опозиціонера. Сам Абдурахманов досі не виходить на зв'язок.
- Нагадаємо, 5 грудня соратники опозиціонера повідомили, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими. Також вони додали, що його брат Мухаммад перебуває під захистом поліції Швеції.
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