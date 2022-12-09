Про це інформує "Кавказ. Реалії", з посиланням на прем'єра уряду Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

Видання зазначає, що Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом поліції Швеції.

У поліції Швеції, як і раніше, не коментують дані щодо опозиціонера. Сам Абдурахманов досі не виходить на зв'язок.

Нагадаємо, 5 грудня соратники опозиціонера повідомили, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими. Також вони додали, що його брат Мухаммад перебуває під захистом поліції Швеції.

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