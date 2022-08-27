Оприлюднено календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
"Шахтар" розпочне виступи на груповому раунді Ліги чемпіонів 6 вересня гостьовим матчем проти німецького "Лейпцига"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У першому матчі групового турніру донеччани 6 вересня зіграють на виїзді з "Лейпцигом", а перший домашній поєдинок у Варшаві проведуть 14 вересня із шотландським "Селтіком".
Ще одним суперником команди Ігора Йовічевіча є іспанський "Реал", проти якого "гірники" зіграють 5 жовтня у столиці Польщі та 11 жовтня у Мадриді.
Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2022/2023
1-й тур. 6 вересня, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтар"
2-й тур. 14 вересня, 19:45. "Шахтар" – "Селтік"
3-й тур. 5 жовтня, 22:00. "Реал" – "Шахтар"
4-й тур. 11 жовтня, 22:00. "Шахтар" – "Реал"
5-й тур. 25 жовтня, 22:00. "Селтік" – "Шахтар"
6-й тур. 2 листопада, 19:45. "Шахтар" – "Лейпциг"
- 25 серпня у Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Лейпциг" та "Селтік".
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