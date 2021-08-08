Оприлюднено подробиці про загиблого у Пісках воїна

Таку інформацію розміщено на офіційному сайті Сумської ОДА, передає Еспресо.TV.

Ярослав мав 32 роки.



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Він родом із Конотопського району Сумської області.



Служив за контрактом з червня 2020 року.





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