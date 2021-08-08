Оприлюднено подробиці про загиблого у Пісках воїна
7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТКР ВОП "Пассат" у донецькому передмісті Піски загинув молодший сержант військової частини А1376 Ярослав Семеняка
Таку інформацію розміщено на офіційному сайті Сумської ОДА, передає Еспресо.TV.
Ярослав мав 32 роки.
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Він родом із Конотопського району Сумської області.
Служив за контрактом з червня 2020 року.
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