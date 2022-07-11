Оптові ціни на пальне в Україні пішли вниз, - аналітик

Про це заявив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко в ефірі Еспресо.

"Є хороші новини на ринку пального, бо все більше обсягів постачаються через західний кордон. З Європи ми завозимо з усіх країн, з якими межуємо. Ці країни використовуються і як виробники, і як транзитери нашими трейдерами. Ці обсяги досягли вже тієї точки, коли ціна в опті пішла вниз", - сказав він.

За його словами, на ринку вже почалась конкуренція за водія ціною.

"Ми вже побачили це на ринку скрапленого газу, на ринку пропан-бутану, надалі ми очікуємо те ж саме на бензинах і на дизельному пальному", - підсумував Сіренко.