Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" розпочне виступи у Лізі Європи 8 вересня у Стамбулі матчем з "Фенербахче". також суперниками команди Мірчі Луческу будуть АЕК з Кіпру та французький "Ренн". Домашні ігри кияни проводитимуть у Лодзі (Польща).

Календар матчів "Динамо" у Лізі Європи:

1 тур. 8 вересня. "Фенербахче" – "Динамо"

2 тур. 15 вересня. "Динамо" – АЕК

3 тур. 6 жовтня. "Ренн" – "Динамо"

4 тур. 13 жовтня. "Динамо" – "Ренн"

5 тур. 27 жовтня. АЕК – "Динамо"

6 тур. 3 листопада. "Динамо" – "Фенербахче"

"Дніпро-1" у Лізі конференцій 8 вересня прийматиме у словацькому Кошице нідерландський АЗ. також дніпряни зустрічатимуться з кіпрським "Аполлоном" та "Вадуцом" з Ліхтенштейну.

Календар матчів "Дніпра-1" у Лізі конференцій

1 тур. 8 вересня. "Дніпро-1" – АЗ

2 тур. 15 вересня. "Аполлон" – "Дніпро-1"

3 тур. 6 жовтня. "Дніпро-1" – "Вадуц"

4 тур. 13 жовтня. "Вадуц" – "Дніпро-1"

5 тур. 27 жовтня. "Дніпро-1" - "Аполлон"

6 тур. 3 листопада. АЗ – "Дніпро-1"

27 серпня стало відомо, що "Шахтар" розпочне виступи на груповому раунді Ліги чемпіонів 6 вересня гостьовим матчем проти німецького "Лейпцига".

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