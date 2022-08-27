Опубліковано календар матчів "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
"Динамо" розпочне виступи у Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького "Фенербахче", а "Дніпро-1" стартує у лізі конференцій домашньою грою з нідерландським АЗ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" розпочне виступи у Лізі Європи 8 вересня у Стамбулі матчем з "Фенербахче". також суперниками команди Мірчі Луческу будуть АЕК з Кіпру та французький "Ренн". Домашні ігри кияни проводитимуть у Лодзі (Польща).
Календар матчів "Динамо" у Лізі Європи:
1 тур. 8 вересня. "Фенербахче" – "Динамо"
2 тур. 15 вересня. "Динамо" – АЕК
3 тур. 6 жовтня. "Ренн" – "Динамо"
4 тур. 13 жовтня. "Динамо" – "Ренн"
5 тур. 27 жовтня. АЕК – "Динамо"
6 тур. 3 листопада. "Динамо" – "Фенербахче"
"Дніпро-1" у Лізі конференцій 8 вересня прийматиме у словацькому Кошице нідерландський АЗ. також дніпряни зустрічатимуться з кіпрським "Аполлоном" та "Вадуцом" з Ліхтенштейну.
Календар матчів "Дніпра-1" у Лізі конференцій
1 тур. 8 вересня. "Дніпро-1" – АЗ
2 тур. 15 вересня. "Аполлон" – "Дніпро-1"
3 тур. 6 жовтня. "Дніпро-1" – "Вадуц"
4 тур. 13 жовтня. "Вадуц" – "Дніпро-1"
5 тур. 27 жовтня. "Дніпро-1" - "Аполлон"
6 тур. 3 листопада. АЗ – "Дніпро-1"
- 27 серпня стало відомо, що "Шахтар" розпочне виступи на груповому раунді Ліги чемпіонів 6 вересня гостьовим матчем проти німецького "Лейпцига".
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