Орбан намагається зберегти умови довготривалого перебування при владі, - політолог-міжнародник Воля

Про це розповів в етері Еспресо.



Експерт з міжнародних відносин зауважив, що в Угорщині, Болгарії та Словаччині при різних урядах сформувалася стовідсоткова залежність на постачання російської нафти.



"Угорська влада намагалася створити собі умови для перебування при владі аж до 2032 року. Декілька років тому був виступ Орбана і ще тоді він окреслив свої політичні плани на десятиліття вперед. Дійсно, угорська влада намагається зберегти для себе умови довготривалого перебування на владній хвилі й чіпляється за контракти, які вигідні для них на постачання російської нафти та газу. Це егоїзм Орбана, який є зрадою для ЄС і України" – підкреслив політолог.



Володимир Воля пояснив, що тривалість ухвалення рішень членами ЄС полягає у дотриманні бюрократичного механізму щодо вирішення питань шляхом консенсусу. Відповідно, керівництво ЄС намагається з одного боку зберегти єдність Євросоюзу, а з іншого досягти повної згоди країн на нафтове ембарго. На жаль, Україна є заручником цієї бюрократії, що закладена в основу ухвалень рішень від імені ЄС.



Експерт додав: "Якщо Угорщина отримає компенсації на переобладнання нафтопереробних заводів і буде крутити носом, то тоді можна говорити, що Угорщина насправді відпрацьовує дешевий газ та нафту з Росії".

Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

ЄС розгляне відтермінування для трьох країн ембарго на російську нафту до 2024 року, Угорщина просить ще більше часу