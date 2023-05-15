Про це пише Euroactiv.

"Візантійці, Карл Великий, Бісмарк, Наполеон і Гітлер – усі вони, нехай і в рамках різних принципів, мріяли про європейську єдність і згодом зверталися до ідеї ще тіснішого союзу", – сказав Орбан у п’ятницю у Веспремі, що на заході Угорщини.

У Чехії заявили, що Угорщину ніхто не тримає у ЄС.

"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони почуваються некомфортно", — висловився міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Своєю чергою чеська єврокомісарка Вера Юрова на запитання, чи вважає вона Угорщину демократичною країною, відповіла: "У мене є давні сумніви щодо цього".