Про це йдеться у офіційному-листі зверненні Орбана.

"Ви не можете справді серйозно звинувачувати мене у расизмі після 20 років нашої спільної роботи. Ви чудово знаєте, що мій уряд сповідує політику нульової толерантності до антисемітизму та расизму в Угорщині. Ми знаємо одне одного дуже давно. І Ви знаєте, що, згідно з моїм розумінням, Бог створив усіх людей за своїм образом і подобою. Тож у випадку таких переконань, як у мене, расизм впринципі неможливий", - пише Віктор Орбан.

Нагадаємо, радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свою посаду після скандальної промови Віктора Орбана про "чистоту нації" і "занепад Європи"

Попередньо 25 липня угорський прем'єр потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас