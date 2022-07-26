Орбан відхиляє звинувачення у расизмі від своєї радниці, яка звільнилася після його скандальної промови
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на скандальне звільнення своєї радниці та звернувся до неї з публічним листом-відповіддю, в якому навів свої аргументи
Про це йдеться у офіційному-листі зверненні Орбана.
"Ви не можете справді серйозно звинувачувати мене у расизмі після 20 років нашої спільної роботи. Ви чудово знаєте, що мій уряд сповідує політику нульової толерантності до антисемітизму та расизму в Угорщині. Ми знаємо одне одного дуже давно. І Ви знаєте, що, згідно з моїм розумінням, Бог створив усіх людей за своїм образом і подобою. Тож у випадку таких переконань, як у мене, расизм впринципі неможливий", - пише Віктор Орбан.
- Нагадаємо, радниця прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свою посаду після скандальної промови Віктора Орбана про "чистоту нації" і "занепад Європи"
- Попередньо 25 липня угорський прем'єр потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас
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