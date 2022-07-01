Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини
Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що, Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони
Про це він заявив на державному радіо.
"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - сказав Орбан.
Він знову наголосив, що Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.
За словами Віктора Орбана, поки що здається, що до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.
Він зазначив, що повернувся додому з саміту НАТО з розумінням того, що необхідно зміцнювати розвиток збройних сил. Має бути виконана дуже швидка робота з нарощування потенціалу. За словами прем'єр-міністра, необхідно знайти спосіб максимально зміцнити систему оборони Угорщини.
"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз" - заявив Орбан.
- 23 червня Балаж Орбан, політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що війна та санкції проти Росії підштовхнули європейську економіку до "серйозних проблем".
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