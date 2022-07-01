Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини

Про це він заявив на державному радіо.

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - сказав Орбан.

Він знову наголосив, що Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

За словами Віктора Орбана, поки що здається, що до фронту ще далеко, але якщо військова ситуація стрімко змінюватиметься, він буде наближатися до Угорщини все швидше.

Він зазначив, що повернувся додому з саміту НАТО з розумінням того, що необхідно зміцнювати розвиток збройних сил. Має бути виконана дуже швидка робота з нарощування потенціалу. За словами прем'єр-міністра, необхідно знайти спосіб максимально зміцнити систему оборони Угорщини.

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні посилити нашу військову міць зараз" - заявив Орбан.

23 червня Балаж Орбан, політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що війна та санкції проти Росії підштовхнули європейську економіку до "серйозних проблем".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb