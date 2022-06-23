Радник Орбана вважає, що ЄС має "заспокоїтися" щодо санкцій проти Росії

Про це повідомляє Euronews.

"Ми повинні бути дуже чесними з собою", - сказав Балаж Орбан, стверджуючи, що "європейська економіка перебуває у дуже поганому стані. Рівень інфляції дуже високий. Ціни на енергоносії різко зросли".

"І це викликано, очевидно, війною, але це також викликано, очевидно, режимом санкцій, який ми запровадили. Ми підтримали шість попередніх пакетів санкцій, тому що прийняття їх було важливим для об’єднаної європейської відповіді, — сказав представник угорського глави уряду. - Але ми маємо усвідомити, що така позиція зашкодить не лише росіянам, а і європейській економіці. Тому ми пропонуємо заспокоїтися, проаналізувати ситуацію, усвідомити, що треба щось робити по-іншому, і ми треба працювати над миром".

21 червня президент Зеленський провів розмову з Віктором Орбаном та запросив його до України.

Угорщина зголосилась стати транзитером продовольства з України.

20 червня Орбан заявив, що підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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