Про це Зеленський повідомив у twitter.

За словами президента, він подякував Орбану за підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський.

20 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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