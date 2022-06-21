Зеленський провів розмову з Орбаном та запросив його до України
Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Угорщини Віктора Орбана відвідати нашу країну
Про це Зеленський повідомив у twitter.
За словами президента, він подякував Орбану за підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський.
- 20 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
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