Орбан заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС

Про це пише Європейська правда.

Він каже, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив Орбан.