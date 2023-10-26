Орбан заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн
Про це пише Європейська правда.
Він каже, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру.
"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив Орбан.
- У понеділок, 23 жовтня, Угорщина вчергове заблокувала передачу Україні €500 млн воєнної допомоги від ЄС через блокування угорського банку раніше
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