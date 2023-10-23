Угорщина вчергове заблокувала передачу Україні €500 млн воєнної допомоги від ЄС, - журналіст Йозвяк

Про це пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зазначається, що Україна вже прибрала ОТР Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, проте Угорщина вимагає юридичних гарантій того, що це назавжди.

"Як і очікувалося, на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС не було досягнуто домовленості щодо 8-го траншу (500 мільйонів євро) військової допомоги ЄС для України. Угорський OTP Банк було вилучено зі списку тих, хто веде бізнес у РФ, але Будапешт хоче юридичних гарантій того, що це назавжди", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Список спонсорів війни. Як він формується та чому звідти зник угорський OTP Bank

Йозвяк також зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сталося рукостискання між представниками РФ та Угорщини.

"На запитання до Угорщини про те, які вказівки надійшли з Москви, Будапешт заявив, що "він не приймає ні від кого вказівок", - пише журналіст.

Діяльність ОТР Bank в Росії

4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".

12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини після того, як Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни: рішення ухвалили за результатами переговорів.

У відповідь МЗС Угорщини заявило, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.