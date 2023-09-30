Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank

В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank

30 вересня, 2023 субота
23:55
Війна з Росією OTP Bank

МЗС Угорщини відреагувало на рішення України, яка прагне розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС, щодо призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.

Цей крок відбувся після переговорів між представниками агентства та представниками компаній та урядів двох країн про припинення співпраці з РФ.

У НАЗК сподіваються, що це рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво важливої військової допомоги ЄС.

Цей крок не є "суттєвою зміною", і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС поставок зброї Україні, доки OTP Bank, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку, зазначили у МЗС Угорщини.

  • 4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
  • 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
  • Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини після того, як Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
  • 29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни: рішення ухвалили за результатами переговорів.

ЄС
Угорщина
НАЗК
Читайте також:
29 вересня, 2023 п'ятниця
Росіяни завдали авіаударів по Херсону та області: знищено заклад громадського харчування
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Кевін Маккарті
30 вересня, 2023 субота
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
00:06
обстріл, ППО
Повітряна атака по Україні: небезпека ударів авіацією та "шахедами"
2023, субота
30 вересня
23:23
Конгрес США
Без статей по допомозі Україні: Палата представників США затвердила бюджет
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
19:10
Чехія Україна
Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
18:59
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"
18:54
З 1 жовтня водії включають фари
Відзавтра водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
18:43
без світла, свічка блекаут
"Якщо будуть критичні влучання": який графік відключення світла діятиме на Черкащині та Полтавщині
18:43
Оновлено
ЗСУ війна
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни поновили штурми, а ЗСУ знищили там ворожі склади з боєприпасами та паливом
18:38
OPINION
Марія Репко
Бюджет-2024. Чому мені стає погано, коли я дивлюся на проєкт
18:37
Огляд
БпЛА "Бобер"
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
18:33
фермер
РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
18:31
Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджану заарештувала на 4 місяці ексміністра закордонних справ Нагірного Карабаху Бабаяна
18:17
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
18:04
Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
18:03
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
18:00
Жозеп Боррель в Одесі
До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель
18:00
Огляд
Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна
17:50
Ексклюзив
окупанти
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
17:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії, - Безсмертний
17:02
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек
17:02
OPINION
Євстратій Зоря
Жодні "заборони", оголошені єпископами Московського патріархату в Україні, не мають ніякої сили
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV