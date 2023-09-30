В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.

Цей крок відбувся після переговорів між представниками агентства та представниками компаній та урядів двох країн про припинення співпраці з РФ.

У НАЗК сподіваються, що це рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво важливої військової допомоги ЄС.

Цей крок не є "суттєвою зміною", і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС поставок зброї Україні, доки OTP Bank, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку, зазначили у МЗС Угорщини.