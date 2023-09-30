В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
МЗС Угорщини відреагувало на рішення України, яка прагне розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС, щодо призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.
Цей крок відбувся після переговорів між представниками агентства та представниками компаній та урядів двох країн про припинення співпраці з РФ.
У НАЗК сподіваються, що це рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво важливої військової допомоги ЄС.
Цей крок не є "суттєвою зміною", і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС поставок зброї Україні, доки OTP Bank, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку, зазначили у МЗС Угорщини.
- 4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
- Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини після того, як Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
- 29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни: рішення ухвалили за результатами переговорів.
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