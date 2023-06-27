Орбан заявив, що не вважає Путіна військовим злочинцем

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

У відповідь на питання, чи є Путін для Орбана воєнним злочинцем, він відповів: "Ні. Не для мене".

Угорський прем'єр зазначив, що наразі триває війна, і лише після неї можна говорити про воєнні злочини. Говорити зараз про це, на його думку, не доречно.

"Якщо ви хочете перемир’я, а потім ведете переговори, ми повинні переконати тих, хто бере участь у конфлікті, сісти за стіл переговорів. Запрошувати їх до столу і говорити "підійди до столу, я вас заарештую" - не дуже гарна ідея", - сказав він.

Орбан наголосив, що Угорщина хоче миру. А для цього, за його словами, потрібні переговори, для яких потрібні перемовники, якими повинні виступити лідери залучених країн.

Також на питання про те, чи заарештують Путіна в Угорщині, якщо той вирішіть відвідати країну, прем'єр зазначив, що не має інформації про майбутні візити президента РФ до країни.

"У мене немає інформації, що він хоче приїхати до Угорщини. Отже, ця гіпотеза взагалі не відповідає дійсності. Це лише гіпотеза", - сказав Орбан.