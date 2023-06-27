Орбан: "Співпраця між Україною та Заходом є провальною, виграти війну проти РФ неможливо"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою, назвавши співпрацю між Заходом та Україною провальною
Про це він сказав в інтерв'ю Bild.
"Я не виступаю проти українців. Тому я не хочу виглядати людиною, яка не сподівається, що українці мають шанс вижити. Але я приземлений. Реальність така, що співпраця між Україною та Заходом є провальною", - заявив Орбан.
На його переконання, виграти війну проти РФ неможливо.
"Проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян", - сказав угорський політик.
За його словами, Україна втратить багатьох людей, зазнає руйнувань і не досягне нічого, тому перемир'я є єдиним виходом із ситуації, що склалася.
Варто зазначити, що Орбан регулярно робить заяви, які принижуть українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні політик назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.
У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.
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