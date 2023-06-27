Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

"Я не виступаю проти українців. Тому я не хочу виглядати людиною, яка не сподівається, що українці мають шанс вижити. Але я приземлений. Реальність така, що співпраця між Україною та Заходом є провальною", - заявив Орбан.

На його переконання, виграти війну проти РФ неможливо.

"Проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян", - сказав угорський політик.

За його словами, Україна втратить багатьох людей, зазнає руйнувань і не досягне нічого, тому перемир'я є єдиним виходом із ситуації, що склалася.

Варто зазначити, що Орбан регулярно робить заяви, які принижуть українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні політик назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.