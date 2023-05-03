"Орден Степана Бандери": у ЦПД розповіли про новий наратив російської пропаганди, який запустив Медведєв
У Центрі протидії дезінформації поділились основним наративом, який сьогодні просувають російські пропагандисти
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
"Нацисти у Києві вимагають заснувати орден Степана Бандери. Якщо засновувати, то відразу в трьох ступенях, щоб на стрічці носити через плече. І не лише Степана Бандери. Можна і орден Коновальця забацати, і медаль Шухевича зробити", - сказав голова радбезу РФ Дмитро Медведєв.
Пропагандисти продовжують наголошувати на "нацизмі в Україні" перед 9 травня. Медведєв також порівняв Бандеру з Гітлером, вони натякають своєму населенню, що тільки росіяни можуть знову перемогти нацизм.
"Керівництво РФ намагається переконати населення країни у тому, нібито в Україні є "нацисти", а це, на їхню думку, має позитивно вплинути на внутрішню мобілізацію. Окрім цього, влада РФ продовжує свої спроби переписати історію України та дискредитувати її національних героїв", - пише ЦПД.
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