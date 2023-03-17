Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дуже символічно, що міжнародне право в день, коли у 2014 році Путін розпочав анексію Криму, видає ордер на арешт російського диктатора. До речі, хотів би нагадати, що багато хто говорив, що у Путіна повинен бути імунітет, як у голови держави, на арешт. Не буду уточнювати прізвища цих людей. Проте сьогодні я дуже задоволений тим, що Міжнародний суд в Гаазі все-таки видав ордер на арешт російського президента. Це вірне та правильне рішення. Рішення про ордер на арешт Путіна є ознакою того, що цивілізований світ рухається у правильному напрямку", - пояснив Бабін.