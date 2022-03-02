Організація "зелених коридорів" і постачання ліків: Зеленський обговорив з керівниками місцевих влад поточну безпекову ситуації в Україні

Про це інформує сайт Офісу президента України.

"Учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні, підготовку міст до оборони та її перебіг, зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю" – йдеться в повідомленні.

Також президент обговорив із представниками місцевої влади діяльність Сил територіальної оборони, їхнє комплектування та координацію дій із правоохоронцями та місцевою владою.

"Керівники місцевих влад поінформували Главу держави про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну. Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію "зелених коридорів", де це потрібно", – повідомляє Офіс президента.