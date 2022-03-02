"Ковідну тисячу" тепер можна витрачати на продукти чи будь-які товари

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Гроші з "єПідтримки" тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Таке рішення міністр пояснив ситуацією в країні. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти", – йдеться в повідомленні.



Тепер програма "єПідтримка" не має обмежень на напрямки бізнесу.



Зауважимо, що гроші за вакцинацію можна перерахувати і на допомогу Збройним силам. Лише за останні 6 днів ЗСУ отримали від українців 1,5 мільярда гривень "єПідтримки".

Нагадаємо, на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті.