На спецрахунок НБУ для українських військових перерахували вже понад 6 млрд грн

Про це повідомили у НБУ.



Більша частина коштів, які надійшли на спецрахунок, надходили з України у гривнях. Водночас 253,5 млн грн надійшло з-за кодону в іноземній валюті.



Зазначають, що Нацбанк вже витратив 1,6 млрд грн зі спецрахунку:

450 млн грн перерахували 26 лютого на потреби Національної гвардії України,

150 млн грн перерахували Національної поліції (28 лютого);

1,025 млрд грн перерахували на потреби Міноборони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прийняти пакет фінансової допомоги для України у розмірі €100 млрд.

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Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн.