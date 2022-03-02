На спецрахунок НБУ для українських військових перерахували вже понад 6 млрд грн
На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті
Про це повідомили у НБУ.
Більша частина коштів, які надійшли на спецрахунок, надходили з України у гривнях. Водночас 253,5 млн грн надійшло з-за кодону в іноземній валюті.
Зазначають, що Нацбанк вже витратив 1,6 млрд грн зі спецрахунку:
- 450 млн грн перерахували 26 лютого на потреби Національної гвардії України,
- 150 млн грн перерахували Національної поліції (28 лютого);
- 1,025 млрд грн перерахували на потреби Міноборони.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС прийняти пакет фінансової допомоги для України у розмірі €100 млрд.
- МВФ та Світовий банк оголосили про масштабні пакети підтримки України під час війни з Росією.
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