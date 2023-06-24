Організовував схеми вивезення з України титану для виробництва "калібрів": у Дніпрі СБУ затримала "праву руку" олігарха з РФ
Служба безпеки України затримала у Дніпрі Олександра Федосеєва - "праву руку" підсанкційного мільярдера Міхайла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивіз титану з України до Росії
Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.
"За матеріалами СБУ, ці особи організували схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу "калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що офіційна посада затриманого - радник гендиректора металургійної корпорації "ВСМПО-АВІСМА", яка належить російському мільярдеру. Саме через неї Шелков налагодив постачання до Росії корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату в Дніпропетровській області.
За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за бізнесом. Таким чином спільники переправили до РФ майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн доларів.
СБУ повідомила Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Під час обшуків правоохоронці виявили російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності. Наразі суд обрав Федосеєву запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
- 21 червня Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини у Росію, де з неї робили ракети "калібр".
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