Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (прим., – за військовою термінологією – це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), що тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні", - йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, всі інформатори були місцевими жителями Херсона, які підтримували збройну агресію Росії проти України.



Зазначається, що завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777.



Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ. Співробітники СБУ викрили мережу і затримали її керівника під час спроби передачі інформації агресору.

За даними слідства, затриманим агентом російських спецслужб виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору ФСБ ще на початку 2000-них. Тоді він часто приїздив до Росії у власних справах. Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби та запропонував співпрацю.



СБУ зазначає, що для "переконливості" своїх намірів спецслужба Росії навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування по території країни-агресора.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України.



Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.