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Головна Еспресо. Вибір читачів Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для дітей”

Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" оприлюднив склад Експертного журі у номінації "Література для дітей”

8 липня, 2021 четвер
15:57
Еспресо. Вибір читачів Еспресо. Вибір читачів

Триває робота експертного журі 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

До складу журі Премії у номінації "Література для дітей" увійшло 12 експертів серед яких: літературознавці, викладачі ВНЗ, критики, журналісти,бібліотекарі,письменники та інші представники галузі. Усі експерти незалежні та не представляють інтереси жодного видавництва.

Наталія Богданець-Білоскаленко - доктор педагогічних наук, завідувач відділу навчання мов національних меншин Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, дослідниця дитячої літератури, авторка підручників з літературного читання для молодших школярів.



Наталія Марченко - провідний спеціаліст Національної бібліотеки України для дітей, керівник порталу Ключ.



Діана Мельникова - письменниця, учителька української мови і літератури Новопечерської школи міста Києва. 



Юлія Джугастрянська - літературознавець, кандидат наук.



Лариса Лугова - директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей. 



Марія Артеменко - експертка Простору української дитячої книги BaraBooka, методистка Національного центру "Мала академія наук України", дитяча авторка. 



Ольга Пуніна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса.



Ігор Степурін - член правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, член Української бібліотечної асоціації. 



Наталія Зіміна - завідувачка сектору абонемента відділу обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку Національної бібліотеки України для дітей. 



Міра Київська - літературознавиця, головна редакторка сайту Букмоль. 



Світлана Ємець (Тараторіна) - книжкова блогерка, письменниця,проект-менеджерка. 



Анна Дудко - книжкова блогерка.



На другому етапі кожен експерт в номінації "Література для дітей" опрацює Довгий список з 79 книг,які подали на конкурс 16 видавництв та обере своїх фаворитів. Після підрахунку голосів будуть визначені 3 книги - фіналісти, які пройдуть у третій етап — голосування читачів у бібліотеках по всій країні.

Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" у 2017 році та підтримується ГО "Демфорум" з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу українців до читання книжок сучасних українських авторів. Ми прагнемо, аби видавці знайшли ефективний шлях до читачів через рекомендації, відгуки та оцінку книжок читачами та авторитетними експертами. Особливість нашої Премії полягає у тому, що її переможців на останньому етапі визначають читачі шляхом голосування у бібліотеках по всій Україні. 

Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та ГО "Демфорум". 

книжки
література
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