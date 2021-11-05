Оргкомітет книжкової премії "Еспресо.Вибір читачів" оголосив про продовження терміну голосування читачів в бібліотеках

Цьогоріч читачі з 625 бібліотек України та бібліотек української громади міста Осло (Норвегія) і міста Амман (Йорданія) беруть участь у голосуванні в трьох номінаціях "Література для дорослих", "Література для підлітків" та "Література для дітей". Вони мають можливість не лише ознайомитися з кращими вітчизняними літературними новинками року, а й віддати свій голос за вподобану книгу.

За перемогу в номінації "Література для дітей" змагаються три дитячі книги:

"Олекса Довбуш. Таємниця Сили" Василь Карп'юк (видавництво "Discursus")

"Загублені в таборі" Настя Музиченко (видавництво "Наш Формат")



"Морськосвинський детектив" Іван Андрусяк (видавництво "Vivat")





До трійки фіналістів у номінації "Літер атура для підлітків" увійшли н аступні твори:

"Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталія Довгопол (видавництво "VIVAT")

"Вітрова гора" Анна Багряна (видавництво "Наш Формат")

"Заклятий меч, або Голос крові" Володимир Аренєв (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА- МА-ГА")

З-поміж книг для дорослих до фіналу потрапили:

"20+1, або Земля мертвих" Павло Вольвач (видавництво "Видавництво Старого Лева")

Поетична збірка "Псалом авіації" Сергій Жадан (видавництво "Meridian Czernowitz")

"Радіо Ніч" Юрій Андрухович (видавництво "Meridian Czernowitz")

Хочемо нагадати, що книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" започаткована у 2017 році з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу до читання українських книжок. Ми прагнемо, аби видавці знайшли надійний шлях до широкого загалу через рекомендації, відгуки та оцінку книжок авторитетними експертами та самими читачами.

Голосуйте за кращу українську літературну новинку року в бібліотеках свого міста!