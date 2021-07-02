Оргкомітет оголосив Довгий список книг у номінації "Література для підлітків" книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації "Література для підлітків" потрапило 19 видань від 10 видавництв.



"Нечиста сила та інші капосні історії" Іван Андрусяк







Навіщо потрібні "погані слова"? Як можна і як не можна карати дитину за скоєну шкоду? Чи був юний Тарас Шевченко чемним хлопчиком, — а чи, може, геніальним розбишакою? Чому з Григорієм Сковородою спілкуватися страшно, а з художником-

партизаном Нілом Хасевичем — ні? Яким би був чи була ти, якби довелося жити не в наш час, а п'ятдесят, сто, двісті років тому?

Автор оповідає про нібито звичайних дітей і підлітків – таких, як ти. І виявляється, що насправді всі вони – незвичайні! Звісно, ми знаємо, що з кмітливого розбишаки Тараса, який так хвацько й весело лякає своїх односельців "нечистою силою", згодом виросте геніальний Шевченко. А із замріяного волинського хлопчика, який найдужче любить малювати і купатися в річці – славетний художник-повстанець Ніл Хасевич, завдяки якому світ дізнається про подвиги УПА. Та поряд із ними – сучасні герої "розбишацьких оповідань". Поряд із ними – ти! Такий само незвичайний, якими в дитинстві й у підлітковому віці були генії! Ким виростеш ти?



"Швидше не буває" Сергій Пантюк (видавництво "Наш Формат")







Як іноді хочеться, щоб з’явився добрий чарівник, змахнув паличкою чи клацнув пальцями – і миттю вирішив усі наші проблеми... Ось до Ельвіри – звичайної школярки з купою проблем – такий чарівник з’являється. І здійснює її найзаповітнішу мрію: за рік дівчинка, для якої плавання було просто розрадою і релаксом, досягає фантастичних результатів у спорті, та навіть стає олімпійською чемпіонкою! Здавалося б, слава, гроші й усе, чого забажаєш – але при цьому в Ельвіри таке відчуття, що її життя котиться в прірву. Дівчина впевнена, що за цими здобутками втратила щось значно важливіше. І тоді Ельвіра починає ухвалювати важливі рішення САМА. Дуже важливі й несподівані рішення...



"Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталія Довгопол (Видавництво "Vivat")







Ефектна власниця мандрівного цирку фрау Ґріте переживає скрутні часи. Мало того, що її чоловік виявився авантюристом і зник безвісти, так ще й трупу доводиться від зубожіння рятувати. До всього, коронний номер — виступ велетенського ручного вовка — на межі провалу: юна глядачка, яку всі вважають причинною, сходить на сцену й приборкує грізного звіра. Що це, як не відьмацькі чари? Цирк рушає далі. Але з тої зустрічі в смугастому шатрі, на один вечір напнутому посеред скошеного поля, бере початок нова історія: про тих, хто шукає любові й справедливості, про людей і перевертнів, що намагаються віднайти свою істинну сутність. Героям роману доведеться пізнати гіркоту зрад і поразок, здійснити сповнену пригод мандрівку українськими землями початку ХХ сторіччя і навіть знайти спільну мову з дивовижними істотами з давніх легенд.



"Розбишацький детектив. Справа брата - незнайомця" Діана Мельникова (видавництво "Наш Формат")







На Лесю Дику і Сергія Василевського, героїв популярного "Розбишацького детективу" Діани Мельникової, чекає нова справа — дуже складна і страшенно кримінальна. Вони мають встановити, чи брат їхнього приятеля, який у дитинстві пропав у горах Грузії, а тепер раптом знайшовся, — справді йому брат, а чи це аферист, який втерся в довіру до чужої сім’ї для того, щоб її пограбувати? Коли працюють "розбишацькі детективи", підозри не уникне ніхто — ані приятель, ані його батьки й учителі, ані навіть молодий поліційний слідчий, який спершу видавався таким милим...



"Вітрова гора" Анна Багряна (видавництво "Наш Формат")







Вони живуть поміж нас – вітри, онуки Стрибога. Завжди народжуються тут, на берегах Дніпра, зазвичай в одній родині – й дід передає онукові таємні знання та особливі вміння. Однак із Дейвом стається інакше: він народився в Канаді, тож мусить пройти непростий шлях, перш ніж осягнути своє прадавнє українське коріння і відкрити справжнє покликання. Проте вітрові млини на Дніпрових пагорбах манять хлопця, і цьому годі опиратися...



"Знайти Атлантиду. Подорож у безодню" Ігор Курус (видавництво "Фоліо")







Захоплений прадавнім минулим українських земель, професор Войцеховський, викладач Київського університету, висунув цікаву гіпотезу про існування міфічної Атлантиди, та ще й не деінде, а на території сучасної України. Після суперечки із примхливою студенткою він, неочікувано для самого себе, рушає в експедицію на місце можливого існування легендарної держави. Але в експедиції його супроводжуватимуть модниця Юля, через яку, власне, й виникла суперечка, і студент Нестор, безнадійно закоханий у свою одногрупницю. Чи знайдуть вони Атлантиду і як їх змінить ця подорож дізнаємося на сторінках пригодницького роману, заснованого на маловідомих дослідженнях прадавньої історії Північного Причорномор’я та подіях, які мали місце у житті автора.



"Котономіка, або Як коти економіку будували" Олексій Геращенко (видавництво "Фоліо")







У такі давні часи, що їх ніхто не пам’ятає, між кішками й людьми спалахнула справжня ворожнеча. Тож комусь доведеться піти… Та чи зможуть коти прожити без людей? А чому б і ні, якщо вчитимуться давати собі раду: добувати їжу, будувати житло, захищатися від ворогів та й загалом думати про розвиток і майбутнє. Проте з’ясувалося, що встановлені в котячій країні порядки подобаються далеко не всім. Хтось прагне порядку, а хтось – творчості, хтось працює абияк, а в когось – купа завзяття й енергії. Тож недовго чотирилапі протрималися однією спільнотою: згодом різні групи котів і різні системи почали між собою змагатися.Хто з них переможе? Яка модель розвитку доведе свою життєздатність? Ще ніколи економіка не була такою захопливою! Бо це – КОТОНОМІКА – неймовірна історія про котячу країну Кеторію, що знайомить зі світом бізнесу, торгівлі, грошей, навчає, як взаємодіяти задля досягнення успіху та спільної вигоди.



"Геніальне кохання" Олександр Гаврош (видавництво "Фоліо")







Фантастична повість Олександра Гавроша "Геніальне кохання" — четверта книжка серії "Музей пригод" (три попередні — "Музей пригод", "Врятувати Тараса Шевченка" та "Героїчні канікули" — вийшли друком у видавництві"Фоліо"). Дивовижні мандрівки на кріслі-гойдалці — загадковому порталі переміщення в часі — тривають! Цього разу герої опиняться на весіллі самого Каменяра — Івана Франка, познайомляться з його нареченою, з Миколою Лисенком, з молодими "громадівцями". Але найцікавіші пригоди чекають на юну завідувачку фондів Музею раритетів Яну Приймак, незадоволену своїм приватним життям і розчаровану в сучасних чоловіках, яка, потрапивши у ХІХ століття, раптом зустріне там свою любов. Та чи зможе вона залишитися зі своїм коханим, дізнаєтеся, прочитавши нову повість О. Гавроша.



"Іzоляція" Марія Чащіна, Анна Безпала, Олександра Ладиченко, Катерина Щуліпенко, Орися Челакова, Анастасія Маковецька, Дар'я Строкач, Северин Кошуков, Вікторія Вельшинська (видавництво "Ранок")







У звичне життя людства вривається пандемія. Безжальна, спустошувальна, депресивна. Кожен опиняється на власній межі болю й нових усвідомлень. Але не кожен знаходить сили йти далі. Історії, які сповільнюють. Сюжети, які легко уявити. Герої, які були або залишаються поміж нас. Малюнки, які переформатовують внутрішній і зовнішній простір. Як виглядає ізоляція очима підлітків, юних дорослих і професійної художниці? Чи дасть людству шанс майбутні письменники? Історії про прийняття і неприйняття, про нову реальність і спробу втечі від себе.



"Моя Америка" Анна Шарк (видавництво "Ранок")







Книжка розповідає про перший досвід життя в Сполучених Штатах юної українки, яка перенеслася не просто на інший континент, а в цілковито інше середовище. Це історія дорослішання і пізнання з невід'ємними елементами подорожніх нотаток, гумору, детективу і юнацької романтики.



"Величні собори України" Зірка Мензатюк (Видавничий дім "БУКРЕК")







Ця книга наблизить вас до неба. До світла. До краси. Вона допоможе відкрити далекі сторінки історії та розкрити таємниці сакрального мистецтва. Храми, які височіють на території України, збудовані у різні часи, у різних мистецьких стилях, приховують чимало секретів. З їх спорудженням пов'язано безліч переказів, а у час будівництва чи відновлення траплялося немало див. А особливістю видання є те, що зацікавився історією храмів звичайний школяр. Він вирішив розповісти про них у своєму блозі й привернути увагу якомога більшої кількості підписників. Чи вдалося йому це? Прочитайте, зазирніть у блог - і дізнаєтеся!



"У світлі світляків. Там, де тиша" Ольга Войтенко ("Видавництво Старого Лева")







У безмежно темному і засніженому світі загубити одне одного дуже легко. Та що там, у цій темряві можна загубити навіть самого себе. Вирушаючи у подорож, Єва-Ліза, Тім, Анна та Нік хочуть лише одного — знайти Макса. Та чи можливо знайти когось, коли не знаєш, де шукати, а супроти тебе — сама безмежність? Водночас чи можна залишатися на місці, коли десь далеко, там, де тиша, неодмінно мають бути відповіді? Щоправда, можливо, зовсім не ті, яких сподіваєшся...



"Світ у вулкані. Срібний і червоний" Ольга Максимчук ("Видавництво Старого Лева")







Марко і Сонька Бруми — звичайні третьокласники, які навіть не підозрюють, що незабаром у їхньому житті з’явиться великий білий птах. На його крилах вони помандрують у неймовірну пригоду. Близнюків чекає жерло прадавнього вулкана, загадкова країна Кремантура, зустріч з моторошними Сірими і великі таємниці минулого.Це історія про великий двобій зі страшною Яммою — місцем, яке хоче знищити цей світ. Хто з персонажів виявиться зрадником? Хто загине? Хто виживе? Три різні пригоди сплітаються в одну-єдину історію боротьби Добра і Зла тривалістю в тисячоліття. І до останньої сторінки не відомо, хто переможе."Срібний і червоний" — перша книга із дилогії "Світ у вулкані".



"Трикутник Зевса" Андрій Бачинський ("Видавництво Старого Лева")







Теодор із батьками летить відпочивати на Крит, прихопивши... підручник з геометрії, щоб підівчитися і виправити річну оцінку. Хлопець дратується, що канікули зіпсовані безнадійно. Тим паче, що батьки, першого ж дня перегрівшись на сонці, не бажають виходити з готелю. А Тедові хочеться потрапити до відомого лабіринту Мінотавра. Він вирішує, що може зробити це і сам. Але несподівано потрапляє не просто на руїни Кносського палацу, а в інший час, де його чекають неймовірні і навіть небезпечні пригоди... Саме тоді Тедові і стає в нагоді знання геометрії.



"Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків" Світлана Фус, Маша Сердюк (видавництво "Читаріум")







Невже це все через їжу?! Справді так багато залежить від харчування? Так. Особливо важливо дбати про раціон у підлітковому віці, адже саме в цей період організм росте максимально швидко. Познайомитися з основними секретами правильного харчування тінейджери та їх батьки зможуть у книзі "Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків".Книга "Невже це все через їжу?!" створена справжніми професіоналами своєї справи Світланою Фус і Машою Сердюк. Вони порушують не просто актуальні, а життєво важливі питання для підлітків. Вони піднімають такі боязкі теми, які діти рідко обговорюють зі сторонніми: неприємний запах із рота, підвищена пітливість, зайва вага, жовті зуби та інше. Автори надають детальні пояснення усіх процесів, які відбуваються з організмом в період дорослішання, а також діляться простими та дієвими рекомендаціями з харчування в цей період.Кожний розділ книги – зручний і зрозумій лайфхак, який є вірним шляхом до вирішення тієї чи іншої проблеми. Рекомендації у виданні надзвичайно доступні, тому виконувати їх без турбот зможе кожний підліток. Чудовим бонусом до книги став ефективний та простий варіант меню. Яскраві ілюстрації, незамінні таблиці та схеми зроблять сприйняття інформації веселим і цікавим.Можливо книга й не вирішить усіх труднощів, які підлітки зустрічають в процесі дорослішання, але стане дієвим шагом до уникнення багатьох із них. Вона зростить основні знання щодо правильного харчування, а як результат – красивого зовнішнього вигляду та міцного здоров’я.Головне, що подарує тінейджерам книга "Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків" – краще розуміння себе, свого тіла, а також важливості любити себе, не зважаючи на недоліки!



"Ключ до всіх дверей" Олександра Орлова (видавництво "Читаріум")







Головна героїня книги "Ключ до всіх дверей" Віра — звичайна сільська дівчина, а втім, напрочуд допитлива. Саме допитливість завела її однієї літньої днини до чарівного шатра, де загадковий незнайомець вручив їй ключ, запевнивши, що той відмикає всі двері на світі. Щоправда, лише тоді, коли місяць уповні. Не надто повірила дівчина у таку магію, проте за першої ж повні отримала нагоду випробувати ключ і натрапила на дивну обитель зачарованого князя Марка. Удвох вони відчинять чимало дверей, відвідають казкові світи, будуть свідками й учасниками незвичайних подій та історій. Можливо, Віриному ключу до всіх дверей судилося стати і ключем до серця Марка? Та чи вдасться простій дівчині звільнити князя від давніх і вельми сильних чарів?



"Ліс на межі" Оксана Весна (ТОВ "Аверс")







Коли тебе постійно принижують тим чи іншим способом — природно, це набридає. Кожне терпіння має свою межу, а що починається за нею? І як поводитися рідним людини, яка цю межу перетнула? Ця історія про пошуки себе і свого місця у світі, який одного дня здався затісним. І, коли вже тобі не вистачило затишного куточка у звичній буденності, що трапиться, якщо вийти за її межі?У цій книзі ви знайдете історію на межі фантазії і реальності. Комусь вона, можливо, допоможе розібратися в собі, а комусь просто складе компанію у вільний вечір, відкривши шлях до подорожі через таємничий ліс на межі…



"Заклятий меч, або Голос крові" Володимир Аренєв (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")







Було це в часи прадавні, нині призабуті. Ходили тоді по землі герої й потвори, і перших не завжди вдавалося відрізнити від других. А слово в ті часи бувало гострішим за меч, хоч і мечі вміли тоді промовити своє гостре слово... У новій повісті знаного українського письменника Володимира Аренєва, лавреата премії "Книга року ВВС-2019", йдеться про пригоди меча і тих, хто ним володів, про мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще — про Одіна Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які насмілилися кинути їм виклик. "Заклятий меч" — самостійна історія у світі "Заклятого скарбу".



"Ти все зміниш учора" Валерія Савотіна (Видавничий центр "Академія")











2120 рік. У п’ятнадцять років кохання несподіване й дивніше дивного. Навіть якщо світ довкола — підступно жорстокий. Репресії на кожному кроці. На всіх доносять, усюди — контроль, звичне покарання — карцер. Ніхто нікому не вірить. Удома й у школі кожен намагається затаїтися. І раптом мама вирішує сховати Ярину від переслідувань. А потім відбувається те, про що вона могла хіба що мріяти. 2066 рік. Незбагненним чином Ярина опинилася в місті, яке сяє оманливою безтурботністю. Багато його мешканців і не здогадуються, що все зовсім не так, як видається. Ярина загадкова для них, а їй непросто їх розуміти. Далі — каскад несподіваних подій: зустріч із тим, у кого закохана і хто бореться із системою; знайомство зі штучним інтелектом; підступ, зрада і вимушено фатальні вчинки, до яких була готова, але вони нагнітають неспокій.



У другому етапі кожен експерт обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.



Відповідно:

I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали);

III місце (3 бали);

IV місце (2 бали);

V місце (1 бал).

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів визначить по 3 книги в кожній з номінацій, які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках майже по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" та підтримується ГО "Демфорум". Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках "Книжкового Арсеналу"в Києві.Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та "Демфорум".На порозі Другого етапу відбору побажаємо усім учасникам удачі і прихильності високоповажних експертів.