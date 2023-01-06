Першим це седативне запустив Владімір Соловйов. Він буквально так і ляпнув: "життя сильно переоцінене", росіянам не слід боятися помирати, оскільки "всі ми потрапимо в рай". Далі ця спокуслива ідея покотилася іншими медіа.

"Гаряча пропозиція" готуватися до райського життя прозвучала напередодні очікуваної чергової хвилі мобілізації.

Вона перегукується з філософією мусульманства, коли вірних закликають прийняти мученицьку смерть на війні проти ворогів, за що їм буде гарантовано вічне життя в потойбіччі.

Імперія більше не здатна приховувати втрати гарматного мʼяса

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Імперія більше не здатна приховувати втрати гарматного мʼяса, тому повинна змінити ставлення ВРХ (великих російських холопів) до телепортації на той світ.

Кількість 200-х орків зростає непомірно. Лише за останні 3 місяці війни віддали чорту душу 47 тис. підданих фюрера, це майже стільки, скільки за попередніх 7,5 місяців.

Раніше керівник російської зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін непублічно заявив директорові ЦРУ Бернсу сталінську фразу: "Росія ніколи не здасться, скільки б людей не втратила на полі бою". Тепер цю філософію інсталюють у ВРХ, аби не виникало ілюзій щодо методів цієї путінської війни.

У Мордорі тепер буде два типи дешевої зброї — іранські "шахеди" та православні "шахіди". Очікуйте від Гундяєва та його чортів з кадилами проповідей на підтримку "віддати життя за Московію"

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У Мордорі тепер буде два типи дешевої зброї — іранські "шахеди" та православні "шахіди". Очікуйте від Гундяєва та його чортів з кадилами проповідей на підтримку "віддати життя за Московію".

Життя в Мордорі дійсно переоцінене, тільки неоднорідно. Ось буквально вчора бункерний збільшив кількість працівників своєї охорони на 35 тис. осіб — до 760 тис. Тоді як життя глибинного електорату переоцінюється в іншу сторону, і скоро не коштуватиме навіть ламаного рубля.

А ще зовсім нещодавно пропагандони лякали холопів Гаагою. Тепер заспокоюють раєм. Як несподівано розвивається сюжет.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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